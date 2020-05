Silvia Romano è libera «Sono stata forte e ho resistito Sto bene e non vedo l’ora di

Leggi su open.online

(Di sabato 9 maggio 2020) A quasi due anni dal rapimento in Kenya di, la 24enne cooperante italiana èta: si trova ora a Mogadiscio, in Somalia. Ad annunciarlo il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sui social: «Ringrazio le donne e gli uomini dei servizi di intelligence esterna». «e ho. Stoe nonl'ora di ritornare in Italia»: sarebbero queste le prime parole della cooperanteta in un'operazione dell'intelligence scattata la notte scorsa.erarapita a novembre 2018, mentre si trovava nel villaggio di Chakama, a circa 80 chilometri da Malindi. La cooperante milanese era lì per la onlus Africa Milele. May 9, 2020ta a 30 km da Mogadiscio, secondo quanto si è appreso, èta a 30 chilometri da Mogadiscio.