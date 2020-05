Perché nel Lazio potrebbe sparire la metà delle spiagge libere

Leggi su agi

(Di sabato 9 maggio 2020) A breve nelarriveranno le regole per l'accesso ai litorali e agli stabilimenti balneari in tempo di pandemia Covid-19 ma per capire quando e come svolgere le vacanze bisognerà attendere ancora. Gli imprenditori del settore chiedono di fare presto, in un territorio dove circa il 25% del Pil regionale è frutto dei comparti turismo Commercio ristorazione e trasporti. E anche i titolari di seconde case, circa 400 mila nel, attendono alla finestra. Prima però devono arrivare i nuovi Dpcm del governo che disciplineranno la ripresa di una serie di attività commerciali. Mentre ogni singolo Comune dovrà produrre le consuete ordinanze per l'accesso al mare. La prossima settimana la Regione guidata da Nicola Zingaretti dovrebbe emanarelinee guida per l'utilizzo del litorale e più in generale il settore turistico. ...