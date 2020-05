Operata di tumore a 100 anni torna a casa. "Ma per i giudici l'intervento non andava fatto" (Di sabato 9 maggio 2020) A cento anni sconfigge il tumore superando un'operazione difficile. È la storia di "una paziente, madre di un medico, Operata di tumore della testa del pancreas nove giorni fa, andata a casa dopo un intervento durato tre ore con postoperatorio senza minima complicanza", racconta Cristiano Huscher, d Leggi su iltempo Donatella Rettore sono stata operata di tumore sto meglio

Donatella Rettore operata di tumore in piena emergenza Coronavirus

Donatella Rettore operata per tumore : “È stato spiazzante” (Di sabato 9 maggio 2020) A centosconfigge ilsuperando un'operazione difficile. È la storia di "una paziente, madre di un medico,didella testa del pancreas nove giorni fa, andata adopo undurato tre ore con postoperatorio senza minima complicanza", racconta Cristiano Huscher, d

Jonas62712964 : RT @tempoweb: Operata di tumore a 100 anni torna a casa. 'Ma per i giudici l'intervento non andava fatto' - tempoweb : Operata di tumore a 100 anni torna a casa. 'Ma per i giudici l'intervento non andava fatto' - Zuldazar71 : @ritafrediani Si chiamava Lula. Operata per un tumore al fegato e 2 mesi di cure. Alla seconda ricaduta non ce la f… - UtoTesoro : Fatto ad una Maremmana bellissima trovata in canile che dopo essere stata per molti Anni bene si é ammalata, operat… - mewmewtokyo : Operata due volte di tumore...se non è voglia di vivere questa... -

Ultime Notizie dalla rete : Operata tumore Operata di tumore a 100 anni torna a casa. "Ma per i giudici l'intervento non andava fatto" Il Tempo Boss e gregari, la lista dei 376 Tutti i nomi degli scarcerati

ESCLUSIVA Rischio Coronavirus, ma anche tantissimi detenuti affetti da gravissime patologie VOTA 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 0/5 0 voti 1 commento Stampa PALERMO - Nella lista dei 376 detenuti ci sono gli sca ...

Ha un tumore al cervello, operato all’estero grazie a una raccolta fondi

Andrea è un ragazzo italiano di 35 anni che, insieme alla compagna, vive e lavora a Londra da tempo. Un sogno di vita condivisa e costruita a piccoli passi, il loro, come quello di tanti altri giovani ...

ESCLUSIVA Rischio Coronavirus, ma anche tantissimi detenuti affetti da gravissime patologie VOTA 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 0/5 0 voti 1 commento Stampa PALERMO - Nella lista dei 376 detenuti ci sono gli sca ...Andrea è un ragazzo italiano di 35 anni che, insieme alla compagna, vive e lavora a Londra da tempo. Un sogno di vita condivisa e costruita a piccoli passi, il loro, come quello di tanti altri giovani ...