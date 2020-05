Meteo Sassari domani domenica 10 maggio | nubi sparse

IteNovas : #METEO - da lunedì in arrivo un forte peggioramento sulla #Sardegna - SardegnaG : #METEO - da lunedì in arrivo un forte peggioramento sulla #Sardegna - zazoomblog : Meteo Sassari oggi venerdì 8 maggio: coperto - #Meteo #Sassari #venerdì #maggio: - zazoomnews : Meteo Sassari domani sabato 9 maggio: coperto - #Meteo #Sassari #domani #sabato - zazoomblog : Meteo Sassari domani sabato 9 maggio: coperto - #Meteo #Sassari #domani #sabato -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo Sassari

iL Meteo

Tutelare gli abitanti e valorizzare i beni artistici e architettonici del centro storico della città murata, limitando la circolazione dei veicoli che possono accedervi e allo stesso tempo intervenire ...Ben l’80% dei pazienti affetti da Covi-19 ha presentato alterazioni del gusto e dell’olfatto: se per il 30 per cento è stato il primo sintomo dell’infezione, per il 10, invece, è stato l’unico segno d ...