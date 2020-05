Marco Carta fuorionda choc a Non è la D' Urso Deficiente voglio il doppio

periodicodaily : Barbara d'Urso e Marco Carta: svelate le bugie da Striscia - BITCHYFit : Live Non è la d’Urso, il fuorionda di Marco Carta: “Adesso mi dà il doppio. Deficiente! Non è vero che ho perso l’a… - GIOURSO : RT @djaniceto: @MarioManca Penso che Marco Carta debba ringraziare Dio che ha ancora @carmelitadurso che gli dà spazio. È pagato anche per… - Noovyis : (Il fuorionda di Marco Carta sulla scorrettezza di Barbara D’Urso) Playhitmusic - - GIOURSO : RT @lattriciue: @Striscia @carmelitadurso Caro Marco Carta tiratela di meno e piuttosto ringrazia @carmelitadurso che ti chiama nel suo pro… -

Ultime Notizie dalla rete : Marco Carta

Nella puntata di Striscia La Notizia andata in onda ieri sera, è stato mandato in onda il fuorionda della lite tra Marco Carta e Barbara D'Urso a Live - Non è la D'Urso. Nel filmato si sente il cantan ...Striscia la Notizia aggiunge dettagli alla mancata presenza di Marco Carta alla puntata di Live – Non è la D’Urso di domenica 3 maggio. Il cantante sardo avrebbe dovuto partecipare alla trasmissione s ...