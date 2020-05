Lettera del Presidente Mattarella per i David di Donatello 2020 | testo e significato

Leggi su gqitalia

(Di sabato 9 maggio 2020) Idisono stati speciali forse anche perché da remoto per l'emergenza Covid-19. Spogliati del glamour, hanno acquisito in emozione. A partire dalladelall'Accademia del cinema, un documento “informale” rispetto alla consueta cerimonia al Quirinale, con unche ha emozionato per come ha saputo sintetizzare in una trentina di righe tutti i nostri sentimenti e le nostre preoccupazioni per il momento e per un'arte che ci cara, ma anche anche sottolineato il valore del cinema come risorsa culturale, civica ed economica e, venendo ai fatti, un comparto in profonda difficoltà che non può e non deve essere dimenticato nel suo aspetto più fragile e umano, quello delle maestranze, tessuto più che connettivo per qualsiasi opera cinematografica (ma vale anche per un concerto, una ...