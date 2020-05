Lentate | precipita da 3 metri mentre taglia un albero | paura per un 90enne

Leggi su ilnotiziario

(Di sabato 9 maggio 2020) Un uomo di 90 anni èto da un’altezza di circa 3cercava dire un ramo nel giardino della sua abitazione asul Seveso. L’incidente è avvenuto poco prima di mezzogiorno in via Spallanzani, frazione Cascina Vago, a pochidal confine con Lazzate. L’uomo, di 90 anni ma ancora in … L'articoloda 3unper unproviene da Il Notiziario.