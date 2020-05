Fase 2 | il primo weekend | aumentano i controlli | la situazione

virginiaraggi : Il nostro piano straordinario di 150 chilometri di piste ciclabili per la Fase 2 sta prendendo forma. Oggi abbiamo… - La7tv : #lariachetira Fase 2, @TeresaBellanova (Italia Viva): 'Ho posto dal primo momento il problema dicendo che chiudere… - Agenzia_Ansa : #Fase2 Regioni: 'Posticipare i saldi estivi al primo agosto' Bonaccini scrive ai governatori: 'Dare seguito a quest… - venti4ore : Roma spiagge off limits parchi sorvegliati speciali per primo week end della Fase 2 - MariaRo51490621 : Intensificati i controlli nel primo weekend della fase 2 -

Ultime Notizie dalla rete : Fase primo Coronavirus, primo week end Fase 2: controlli anti-gite e movida in tutta Italia TGCOM Plasmaterapia contro il Covid: "Non è la soluzione ma un'arma in più"

Nei giorni scorsi è ufficialmente partita la sperimentazione a livello regionale della plasmaterapia, coordinata da Francesco Menichetti, direttore di Malattie infettive dell'Azienda ospedaliera unive ...

Boss scarcerati, Santino Di Matteo, esce uno dei killer del figlio: "Ma state scherzando?"

Del Bono: "Bresciani, rispettiamo i morti e restiamo a casa: viviamo una libertà responsabile" Con un video messaggio pubblicato ieri sera, venerdì 8 maggio, su Facebook, il sindaco di Brescia Emilio ...

Nei giorni scorsi è ufficialmente partita la sperimentazione a livello regionale della plasmaterapia, coordinata da Francesco Menichetti, direttore di Malattie infettive dell'Azienda ospedaliera unive ...Del Bono: "Bresciani, rispettiamo i morti e restiamo a casa: viviamo una libertà responsabile" Con un video messaggio pubblicato ieri sera, venerdì 8 maggio, su Facebook, il sindaco di Brescia Emilio ...