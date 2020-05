Elisabetta Gregoraci | a Montecarlo non c’è casalinga più sexy

Leggi su aciclico

(Di sabato 9 maggio 2020) Ogni volta che affonda le mani nella terra del mandarino che ha piantato sul balcone, aaffiora la nostalgia. E lo stesso accade quando prepara in cucina qualche ricetta della sua Calabria. «La prima volta che mi sono messa ad accudire la pianta avevo gli occhi lucidi. Mi sono tornate in mente le giornate trascorse in giardino con mamma Melina, a Soverato. Aveva un pollice verde unico, amava le rose, i gerani, sapeva curare con amore il verde che circondava casa. E lo stesso amore lo riservava anche ai piatti che preparava per noi, uno su tutti la parmigiana di melanzane che anche io faccio spesso pensando a lei. In questa quarantena mi capita ogni giorno di cimentarmi in faccende domestiche che, nel corso della vita normale, trascuro un po’. Ed è come se sentissi mamma, con i suoi consigli e le sue parole, ancora più vicina», ...