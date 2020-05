Dott Mirone Federico II | “Nessun tesserato del Napoli è risultato positivo”

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 9 maggio 2020) È arrivato anche il comunicato ufficiale firmato dalor Vincenzo, Ordinario di Urologia dell’Università degli studiII di, che si è occupato dei tamponi per i giocatori della SSC, per confermare che non sono stati rilevati positivi SSC, nessun positivo al Covid-19 È con vivo piacere che posso comunicare che, concluso il primo giro di test COVID-19 svolto dalla nostra azienda azienda ospedaliera universitariaII sui giocatori della Società Sportiva Calcio, nessundella prima squadra èessere positivo. Colgo l’occasione per ringraziare tutti i componenti del team medico che hanno dato il loro contributo per la buona riuscita di questa operazione, a partire dal nostro direttore generale Anna Iervolino, il Prof. Francesco Beguinot ed il Prof. ...