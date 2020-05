Covid-19, due tamponi positivi nel salernitano: i dati (Di sabato 9 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Sono due le persone risultate positive nella giornata di ieri, 8 maggio 2020, ai tamponi per la ricerca del Covid-19. Nello specifico infatti, su 791 tamponi analizzati fino alle ore 23.30 di ieri sera, presso i laboratori degli ospedali “San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona” di Salerno e “Maria Santissima Addolorata” di Eboli, 2 tamponi sono risultati positivi al coronavirus. I casi di contagio riguardano i comuni di Cetara e Casal Velino. Buone notizie invece nella Valle del Sele dove una giovane parrucchiera di 30anni, residente nel Comune di Colliano, che a fine marzo era risultata positiva al coronavirus, è guarita dal Covid-19. L'articolo Covid-19, due tamponi positivi nel salernitano: i dati proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 La riflessione di Enrico Ruggeri sui concerti dal vivo dopo il Covid-19 : “Ripartire tra due settimane”

Il Covid 19 non ferma la violenza sulle donne : due arresti e nove denunce

Fase 2, la denuncia dei parenti delle vittime: "Torniamo a lavoro senza aver mai fatto un tampone"

MILANO – Nell’Italia tornata al lavoro con la Fase 2 c’è chi come Gabriella Gandossi di Nembro, provincia di Bergamo, ha perso il marito Antonio per coronavirus il 7 marzo scorso. Da allora, ha prova ...

Bonus da 600 euro, a chi è andata (finora) l'indennità per i lavoratori autonomi

Il bonus da 600 euro per i lavoratori autonomi, introdotto dal decreto Cura Italia di marzo, è stato erogato (o è in via di erogazione) a quasi quattro milioni di italiani. A mostrarlo è un report del ...

