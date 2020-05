Coronavirus, test salivare rapido e preciso: il risultato in sei minuti (Di sabato 9 maggio 2020) L’Italia sta riprendendo fiato ed è proprio in questo momento che nascono le idee migliori come un test rapido in grado di rilevare il Coronavirus SARS-CoV-2 nella saliva. Sono sufficienti poche gocce del fluido per ottenere un responso dopo qualche minuto, che va poi confermato con test diagnostici molecolari in caso di positività al patogeno. Potrebbe essere uno strumento fondamentale in questa fase 2. In questo modo i casi verrebbero individuati subito evitando nuovi focolai. Il test rapido è praticamente pronto e potrebbe essere usato anche in autonomia. Leggi anche: Coronavirus, i numeri di oggi: -1.663 positivi, i guariti sono quasi 100mila Coronavirus, test salivare Il test rapido salivae (trs) è stato sviluppato da un gruppo di scienziati dell’Università dell’Insubria e dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale ... Leggi su urbanpost #iorestoacasa - ecco le foto vincitrici del contest de Il Mattino ai tempi del coronavirus

L'Italia sta riprendendo fiato ed è proprio in questo momento che nascono le idee migliori come un test rapido in grado di rilevare il Coronavirus SARS-CoV-2 nella saliva. Sono sufficienti poche gocce del fluido per ottenere un responso dopo qualche minuto, che va poi confermato con test diagnostici molecolari in caso di positività al patogeno. Potrebbe essere uno strumento fondamentale in questa fase 2. In questo modo i casi verrebbero individuati subito evitando nuovi focolai. Il test rapido è praticamente pronto e potrebbe essere usato anche in autonomia. Leggi anche: Coronavirus, i numeri di oggi: -1.663 positivi, i guariti sono quasi 100mila Coronavirus, test salivare Il test rapido salivae (trs) è stato sviluppato da un gruppo di scienziati dell'Università dell'Insubria e dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale ...

