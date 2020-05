ArCamp | al via la semina delle arachidi made in Campania

(Di sabato 9 maggio 2020) Torna indopo quasi sessant’anni la coltivazione, per offrire nuove opportunità alle imprese agricole, rafforzandone la resilienza in tempi di Covid19. E’ partita, infatti, la primatra Sannio e Irpinia, dando avvio al progettoin), grazie alla collaborazione tra Coldiretti, la Vincenzo Caputo Srl, storica azienda di Somma Vesuviana specializzata nella lavorazione di frutta a guscio, la SIS – Societa’ Italiana Sementi, il Dipartimento di Agraria dell’Universita’ Federico II e la startup Farzati Tech, impegnata nel lancio della “super tracciabilita’” tramite tecnologia BluDev. Un progetto che unisce quindi sostenibilita’, produttivita’ e sicurezza alimentare. Le prime operazioni dihanno coinvolto quattro aziende agricole nei territori di Calvi ...

Agenzia ANSA

