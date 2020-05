Amici Speciali, è ufficiale: tra i quattro giudici non c’è Vanessa Incontrada (Di sabato 9 maggio 2020) Lo spin off del talent Amici di Maria De Filippi, Amici Speciali, arriverà presto in onda e farà compagnia al pubblico da casa per quattro puntate sulla rete Mediaset. Dopo tante indiscrezioni, il nome di Vanessa Incontrada è stato davvero escluso dai componenti della giuria del programma? Quando inizierà il nuovo show in collaborazione con la TIM? Chi saranno i protagonisti? Amici Speciali senza Vanessa Incontrada Sui VIP che avrebbero dovuto far parte della giuria che apparirà nel programma di Maria De Filippi, Amici Speciali, si è parlato moltissimo, soprattutto della presenza o meno di Vanessa Incontrada. Ebbene, la showgirl spagnola sembra proprio che non ci sarà. Infatti, i quattro giurati saranno due uomini e due donne: Sabrina Ferilli, Giorgio Panariello, Gerry Scotti ed Eleonora Abbagnato. Il colpo di scena è ... Leggi su thesocialpost Michele Bravi/ Pronto ad Amici Speciali : "Dire che ho ritrovato la mia voce è prematuro"

AmiciUfficiale : Che emozioneee, manca solo una settimana alla prima puntata di #AmiciSpeciali e sentite cosa hanno raccontato i nos… - AmiciUfficiale : Dodici talenti in gara, due squadre e una giuria strepitosa composta da: Eleonora Abbagnato, Sabrina Ferilli, Giorg… - AmiciUfficiale : SHOW MUST GO ON! #AmiciSpeciali con TIM insieme per l'Italia prossimamente per uno spettacolo assolutamente da non… - freetonevertob1 : Io Voglio ottenere il Platino prima dell’inizio di Amici Speciali. Daiiiii #giordanaangi - misterj1995 : RT @needsplume: comunque silvia toffanin ha detto che oggi a verissimo si parlerà di amici speciali quindi c’è la probabilità che ci sia pu… -