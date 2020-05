Vivi e lascia vivere 2, la seconda stagione si farà? Parla il regista Pappi Corsicato (Di venerdì 8 maggio 2020) Dietro il successo di Vivi e lascia vivere, la nuova fiction di Rai 1, c’è Pappi Corsicato. Il regista Parla del prodotto che sta intrattenendo il pubblico ogni giovedì sera e che vede protagonista Elena Sofia Ricci nei panni di Laura Ruggero: “La conosco da anni ma non avevamo mai lavorato insieme e questa volta, per fortuna, è andata. Ha il fisico giusto, l’età giusta, il temperamento giusto per interpretare Laura. Ho trovato sul set una grande perfezionista e professionista, si vede che ha una grossa esperienza anche dei tempi televisivi. È stato stupefacente lavorare con lei”. Vivi e lascia vivere, le immagini della fiction Rai con Elena Sofia Ricci di Le anticipazioni di Pappi Corsicato Il regista, intervistato da ... Leggi su tvzap.kataweb VIVI E LASCIA VIVERE : la seconda stagione si farà?

Vivi e lascia vivere - anticipazioni quarta puntata della fiction con Elena Sofia Ricci

Ascolti TV | Giovedì 7 maggio 2020. Vivi e Lascia Vivere 23.5% - Pelè 12.2%. Hunger Games 6.3% (Di venerdì 8 maggio 2020) Dietro il successo di, la nuova fiction di Rai 1, c’è. Ildel prodotto che sta intrattenendo il pubblico ogni giovedì sera e che vede protagonista Elena Sofia Ricci nei panni di Laura Ruggero: “La conosco da anni ma non avevamo mai lavorato insieme e questa volta, per fortuna, è andata. Ha il fisico giusto, l’età giusta, il temperamento giusto per interpretare Laura. Ho trovato sul set una grande perfezionista e professionista, si vede che ha una grossa esperienza anche dei tempi televisivi. È stato stupefacente lavorare con lei”., le immagini della fiction Rai con Elena Sofia Ricci di Le anticipazioni diIl, intervistato da ...

Raiofficialnews : “Io non posso più aspettare. Devo riprendermi la mia vita”. #ViviELasciaVivere, la serie con Elena Sofia Ricci. Sta… - gianlu_79 : RT @bubinoblog: ELENA SOFIA RICCI RINGRAZIA PER IL SUCCESSO DI 'VIVI E LASCIA VIVERE' E CITA BUBINOBLOG - bubinoblog : ELENA SOFIA RICCI RINGRAZIA PER IL SUCCESSO DI 'VIVI E LASCIA VIVERE' E CITA BUBINOBLOG - zazoomnews : Vivi e lascia vivere anticipazioni quarta puntata della fiction con Elena Sofia Ricci - #lascia #vivere… - AnonymeRai : ? Ascolti tv, Rai1 stravince con Vivi e lascia vivere. Dritto e Rovescio batte Formigli -