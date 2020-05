Tutti morimmo a stento. Vite di quelli che il virus si è portato via (Di venerdì 8 maggio 2020) Abbiamo scelto il titolo del secondo album di Fabrizio De André per introdurre questa iniziativa il cui scopo è onorare la memoria delle tante vittime di coronavirus, perché la loro morte non sia solo un computo statistico o un bilancio anonimo. Ognuna di quelle morti è stata pianta da familiari e amici che non hanno nemmeno potuto salutare i propri cari. Non può essere e non sarà mai un elenco esaustivo. Ma è il nostro modo di rendere omaggio a quelle esistenze. Silverio Garuti, ma prima di lui arrivava il sigaro. Dalle nube acre, emergeva la sua voce robusta "che ha insegnato basket a 4 generazioni di carpigiani". "Grande educatore, di una simpatia unica". L'unico rumore che tollerava durante gli allenamenti era lo stridio delle scarpe sul parquet, ma dopo erano solo risate e motti. "Siamo rock". Con lui, in una ... Leggi su agi Tutti morimmo a stento. Vite di quelli che il virus si è portato via

Tutti morimmo a stento. Vite di quelli che il virus si è portato via

Tutti morimmo a stento. Vite di quelli che il virus si è portato via (Di venerdì 8 maggio 2020) Abbiamo scelto il titolo del secondo album di Fabrizio De André per introdurre questa iniziativa il cui scopo è onorare la memoria delle tante vittime di corona, perché la loro morte non sia solo un computo statistico o un bilancio anonimo. Ognuna di quelle morti è stata pianta da familiari e amici che non hanno nemmeno potuto salutare i propri cari. Non può essere e non sarà mai un elenco esaustivo. Ma è il nostro modo di rendere omaggio a quelle esistenze. Silverio Garuti, ma prima di lui arrivava il sigaro. Dalle nube acre, emergeva la sua voce robusta "che ha insegnato basket a 4 generazioni di carpigiani". "Grande educatore, di una simpatia unica". L'unico rumore che tollerava durante gli allenamenti era lo stridio delle scarpe sul parquet, ma dopo erano solo risate e motti. "Siamo rock". Con lui, in una ...

Notiziedi_it : Tutti morimmo a stento. Vite di quelli che il virus si è portato via - Notiziedi_it : Tutti morimmo a stento. Vite di quelli che il virus si è portato via - Notiziedi_it : Tutti morimmo a stento. Vite di quelli che il virus si è portato via - zazoomnews : Tutti morimmo a stento. Vite di quelli che il virus si è portato via - #Tutti #morimmo #stento. #quelli - francesco60221 : Tutti morimmo a stento. Vite di quelli che il virus si è portato via -

Ultime Notizie dalla rete : Tutti morimmo Libri di musica a Vercelli InfoVercelli24.it Rosanna Lambertucci sotto choc: “Mia figlia in prigione, potevo morire”

Rosanna Lambertucci sotto choc: “Mia figlia in prigione, potevo morire”. Una storia tremenda che può capitare a tutti. E’ veramente crudele quanto accaduto alla conduttrice Rosanna Lambertucci. E’ lei ...

Coronavirus, Bertolaso: "Ho avuto una paura terribile, ho temuto di morire"

"Ho avuto una paura terribile quando mi hanno detto che ero positivo". Guido Bertolaso racconta a Mattino 5 la sua esperienza da malato di Coronavirus. L'ex capo della Protezione civile è stato ricove ...

Rosanna Lambertucci sotto choc: “Mia figlia in prigione, potevo morire”. Una storia tremenda che può capitare a tutti. E’ veramente crudele quanto accaduto alla conduttrice Rosanna Lambertucci. E’ lei ..."Ho avuto una paura terribile quando mi hanno detto che ero positivo". Guido Bertolaso racconta a Mattino 5 la sua esperienza da malato di Coronavirus. L'ex capo della Protezione civile è stato ricove ...