The Medium è l'horror impossibile senza Xbox Series X e la next-gen (Di venerdì 8 maggio 2020) Bloober Team si è fatto un nome nei giochi horror con Layers of Fear, The Observer e Blair Witch. Durante la recente presentazione Inside Xbox di Microsoft, lo studio ha mostrato il suo ultimo thriller, un'esclusiva per Xbox Series X chiamata The Medium. GameSpot ha parlato con il lead designer Wojciech Piejko su come lo studio affronta le sue idee e come sta sfruttando la tecnologia next-gen che ha reso possibile lo sviluppo del titolo.Piejko ha iniziato spiegando come tutti i suoi giochi sono fondamentalmente metafore di temi più grandi."Noi di Bloober siamo specializzati nella creazione di giochi horror-psicologici, non vogliamo solo spaventare la gente, ma anche affrontare un argomento specifico", ha detto. Ad esempio, il più recente Blair Witch "racconta una storia sulla colpa interiore che vi brucia dall'interno". E' dunque questa filosofia alla base dei ... Leggi su eurogamer The Medium è il nuovo horror dei creatori di Layers of Fear e Observer (Di venerdì 8 maggio 2020) Bloober Team si; fatto un nome nei giochicon Layers of Fear, The Observer e Blair Witch. Durante la recente presentazione Insidedi Microsoft, lo studio ha mostrato il suo ultimo thriller, un'esclusiva perX chiamata The. GameSpot ha parlato con il lead designer Wojciech Piejko su come lo studio affronta le sue idee e come sta sfruttando la tecnologia-gen che ha reso possibile lo sviluppo del titolo.Piejko ha iniziato spiegando come tutti i suoi giochi sono fondamentalmente metafore di temi più grandi."Noi di Bloober siamo specializzati nella creazione di giochi-psicologici, non vogliamo solo spaventare la gente, ma anche affrontare un argomento specifico", ha detto. Ad esempio, il più recente Blair Witch "racconta una storia sulla colpa interiore che vi brucia dall'interno". E' dunque questa filosofia alla base dei ...

Eurogamer_it : #TheMedium di Bloober Team impossibile senza #XboxSeriesX. - Multiplayerit : Xbox Series X: Scorn e The Medium sono esclusive console e solo su next gen - pcexpander : La Serie X Xbox presenta le sue prime partite in occasione della conferenza il 7 maggio, come promesso. Molti titol… - leganerd : The Medium: ecco il trailer dell’horror psicologico in arrivo nel 2020 ? - tech_gamingit : In un post su Twitter è stato svelato che The Medium e Scorn usciranno solo su PC e Xbox Series X -