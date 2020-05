Pierfrancesco Favino confessa: “Ho vissuto un periodo buio, ero apatico” (Di venerdì 8 maggio 2020) Pierfrancesco Favino confessa: “Ho vissuto un periodo buio, ero apatico” Pierfrancesco Favino si confessa a cuore aperto, tornando indietro nel tempo, quand’era appena un ragazzo e doveva ancora incamminarsi verso la strada della fama. L’attore ha raccontato il suo periodo buio dell’adolescenza, iniziato quando il papà decise di trasferirsi insieme alla famiglia a Fregene. Fu una decisione molto sofferta per il giovane Favino, che riteneva Roma la sua unica casa, la sua città, dove aveva tutte le sue amicizie. E, si sa, durante l’adolescenza le amicizie sono tutto. “Entrai rapidamente in una specie di buio. Mi sentii sradicato all’improvviso dal mio ambiente e fu difficile ricostruire le amicizie. Quelle dell’infanzia le persi una dopo l’altra.”, ha raccontato l’attore a Vanity ... Leggi su tpi Il traditore - Marco Bellocchio : Pierfrancesco Favino è Tommaso Buscetta

Padre Pio - stasera in tv su Canale 5 il film con Sergio Castellitto - il giovane Elio Germano e Pierfrancesco Favino

