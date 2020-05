Oroscopo 8 maggio 2020 | le previsioni di oggi

Leggi su italiasera

(Di venerdì 8 maggio 2020) Tutti i giorni siamo con il naso all’insù, ogni mattina è quella buona per sapere qualcosa di più, anche una curiosità su cosa ci aspetta. E allora vediamo, in questa giornata, quali siano le prospettive del nostro segno con l’di. In questo articolo i pronostici di, 8, con quello che cambia rispetto alledi ieri.: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro: Ariete Le cose sembrano facili sul lavoro, mentre ti mantieni al passo. La tua iniziativa romantica susciterà sicuramente una risposta positiva da chi ami segretamente.: Toro La famiglia ti sosterrà e ti incoraggerà in qualunque cosa tu voglia raggiungere. Quelli in cima, sul lavoro, troveranno una soluzione amichevole.: Gemelli Disturbi lievi di naso e gola possono darti ...