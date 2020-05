Meteo Europa da brividi, arriva il FREDDO ARTICO e la NEVE in pieno maggio (Di venerdì 8 maggio 2020) Si conferma l'evoluzione Meteo indirizzata verso un corposo colpo di coda d'inverno sull'Europa Centro-Settentrionale. Avremo un vero e proprio cataclisma in atmosfera, con lo scontro di masse d'aria di natura opposta che si annuncia esplosivo e potrà avere effetti pesanti anche sull'Italia, in termini di maltempo. Di certo vivremo una fase di Meteo estremamente anomalo. L'assalto FREDDO polare atteso in Europa da domenica coinciderà peraltro con una dinanica simile anche nel Nord America. I due continenti risulteranno simultaneamente colpiti da massicce discese d'aria artica. Sarà inevitabile un brusco calo delle temperature, con un colpo di coda dell'inverno in piena regola. L'irruzione artica in Europa sarà in azione fin da domenica sulla Scandinavia, sul Regno Unito e sul Mare del Nord. La massa d'aria fredda dilagherà poi ... Leggi su meteogiornale Meteo con vento GELIDO d'INVERNO su Europa. CALDO d'Africa

Meteo con intrusione FREDDO d'INVERNO su Europa. CALDO dal SAHARA

Meteo con colpo di coda dell'INVERNO verso Europa - e fiammate dal SAHARA (Di venerdì 8 maggio 2020) Si conferma l'evoluzioneindirizzata verso un corposo colpo di coda d'inverno sull'Centro-Settentrionale. Avremo un vero e proprio cataclisma in atmosfera, con lo scontro di masse d'aria di natura opposta che si annuncia esplosivo e potrà avere effetti pesanti anche sull'Italia, in termini di maltempo. Di certo vivremo una fase diestremamente anomalo. L'assaltopolare atteso inda domenica coinciderà peraltro con una dinanica simile anche nel Nord America. I due continenti risulteranno simultaneamente colpiti da massicce discese d'aria artica. Sarà inevitabile un brusco calo delle temperature, con un colpo di coda dell'inverno in piena regola. L'irruzione artica insarà in azione fin da domenica sulla Scandinavia, sul Regno Unito e sul Mare del Nord. La massa d'aria fredda dilagherà poi ...

sulsitodisimone : Allerte Meteo Europa, per maggiori info visita: - MelchiorreG : Meteo in arrivo ondata di gelo e neve sull'europa anche in Italia ci sar... - Ultron65 : RT @3BMeteo: Freddo e neve si riprendono USA e mezza Europa la prossima settimana. Coinvolta parzialmente anche l'Italia #meteo #neve #san… - flash_meteo : Temperature ben sopra la media in Europa ad Aprile, anche se non ovunque. In Toscana sono stati sopratutto i valor… - Pietro__Bruno : RT @iconameteo: Da lunedì irruzione di aria artica su molte zone dell'Europa: crollo termico e nevicate a quote basse #meteo #europe htt… -