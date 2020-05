Leonori-Capone | Raggi passi da chiacchiere a fatti

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 8 maggio 2020) Roma – “La proposta di deliberazione che abbiamo oggi presentato come Partito Democratico segna un passo finalmente concreto rispetto a una discussione fin troppo lunga e inutile della Sindacae della sua maggioranza. Dopo due mesi di lockdown e di emergenza epidemiologica che ha generato l’inevitabile crisi di molte attivita’, c’e’ urgenza di provvedimenti concreti, cosi’ come il Governo e la Regione Lazio stanno dimostrando”. Cosi’ in una nota la consigliera Dem della Regione Lazio, Marta, e il vice presidente Dem del Municipio Roma VIII, Leslie. “Per bar e ristoranti- spiegano- la possibilita’ di usufruire di maggior spazio pubblico attraverso un procedimento rapido e semplificato, seppur limitato ai prossimi mesi, e in sicurezza puo’ rappresentare un po’ di respiro e offrire loro ...