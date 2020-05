Leggete un libro | oggi | domani e sempre Vi farà bene

Leggi su dilei

(Di venerdì 8 maggio 2020) Soprattutto in questo ultimo periodo di lockdown, molte persone hanno riscoperto il piacere della lettura. Un po’ per passare il tempo, un po’ per riempire gli spazi vuoti, per distrarsi, rilassarsi o partire per nuove avventure mentali. Eppure leggere libri non serve solo a questo e a parte l’importanza della lettura dal punto di vista della crescita personale, visto che è una fonte inesauribile di conoscenza che ci aiuta a sviluppare nuovi punti di vista e a osservare la realtà da numerose prospettive, ampliando la mente, ci sono anche ragioni scientifiche che ne evidenziano ifici a 360 gradi. La lettura sottopone il cervello a una stimolazione neurobiologica che lascia tracce indelebili. Lo ha rilevato il neuroscienziato Gregory Berns che ha effettuato una ricerca a tema. Berns ha constatato che la connettività del lobo temporale sinistro ...