Infermiera stuprata in un parcheggio, c’erano le telecamere ma nessuno è intervenuto (Di venerdì 8 maggio 2020) Attendeva che il suo bus arrivasse, dopo un turno di lavoro come Infermiera, l’ultimo giorno del lockdown. Voleva solo tornare a casa da suo marito. Non sapeva che di lì a poco un uomo l’avrebbe violentata sotto gli occhi delle telecamere di sorveglianza e di qualcuno che, vedendo la scena, non si è preoccupato di aiutarla ed è invece fuggito via. Per 45 minuti è stata sola con il dolore e la paura di morire, con il peso di quell’uomo sopra la sua cassa toracica, che si accaniva su di lei come una furia. La storia di questa Infermiera 48enne, da settimane al servizio della comunità e dei pazienti Covid di cui si prendeva cura, ha sconvolto brutalmente la comunità di Napoli in cui è avvenuta. Aggredita in un parcheggio, non c’era anima viva È sopravvissuta, ma non fa molta differenza: ciò che ... Leggi su thesocialpost Infermiera stuprata dal senegalese - poliziotti sconvolti : violenza inaudita - non riescono a finire di guardare il video

La denuncia di un’infermiera stuprata a Napoli : nessuno mi ha aiutata!

Infermiera stuprata | assalita nel parcheggio | “Una donna non mi ha aiutata” (Di venerdì 8 maggio 2020) Attendeva che il suo bus arrivasse, dopo un turno di lavoro come, l’ultimo giorno del lockdown. Voleva solo tornare a casa da suo marito. Non sapeva che di lì a poco un uomo l’avrebbe violentata sotto gli occhi delledi sorveglianza e di qualcuno che, vedendo la scena, non si è preoccupato di aiutarla ed è invece fuggito via. Per 45 minuti è stata sola con il dolore e la paura di morire, con il peso di quell’uomo sopra la sua cassa toracica, che si accaniva su di lei come una furia. La storia di questa48enne, da settimane al servizio della comunità e dei pazienti Covid di cui si prendeva cura, ha sconvolto brutalmente la comunità di Napoli in cui è avvenuta. Aggredita in un, non c’era anima viva È sopravvissuta, ma non fa molta differenza: ciò che ...

LegaSalvini : Napoli, infermiera stuprata da un senegalese. I poliziotti sconvolti: non riescono a guardare il video della violen… - viperams : RT @Libero_official: Infermiera stuprata dal senegalese, poliziotti sconvolti: violenza inaudita, non riescono a finire di guardare il vide… - nicelivingspace : RT @Libero_official: Infermiera stuprata dal senegalese, poliziotti sconvolti: violenza inaudita, non riescono a finire di guardare il vide… - BdeligioBruno : RT @Libero_official: Infermiera stuprata dal senegalese, poliziotti sconvolti: violenza inaudita, non riescono a finire di guardare il vide… - elbucaniere : RT @a_meluzzi: Napoli, infermiera stuprata da un senegalese. I poliziotti sconvolti: non riescono a guardare il video della violenza sessua… -