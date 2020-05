Il Cappero delle Eolie patrimonio mondiale, adesso è marchio DOP (Di venerdì 8 maggio 2020) Il Cappero delle Isole Eolie è adesso u. Prodotto DOP e sarà protetto dall’Unione Europea. Con l’iscrizione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea è stato pubblicato il regolamento. Il documento prevede l’iter di iscrizione del Cappero delle Eolie nel registro DOP (denominazioni di origine protetta). La notizia è stata resa nota dall’assessore all’Agricoltura della Regione siciliana, Edy Bandiera. In Sicilia sono adesso ben 32 i prodotti Dop/Igp nel settore food. adesso “giunge a compimento il virtuoso percorso di riconoscimento, iniziato nel 2016, che ha visto l’assessorato Agricoltura impegnato al fianco di aziende e produttori per tutta l’istruttoria e le diverse fasi che hanno portato al raggiungimento di questo importante risultato”. Per le Eolie arriva dunque un altro riconoscimento ... Leggi su direttasicilia (Di venerdì 8 maggio 2020) IlIsoleu. Prodotto DOP e sarà protetto dall’Unione Europea. Con l’iscrizione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea è stato pubblicato il regolamento. Il documento prevede l’iter di iscrizione delnel registro DOP (denominazioni di origine protetta). La notizia è stata resa nota dall’assessore all’Agricoltura della Regione siciliana, Edy Bandiera. In Sicilia sonoben 32 i prodotti Dop/Igp nel settore food.“giunge a compimento il virtuoso percorso di riconoscimento, iniziato nel 2016, che ha visto l’assessorato Agricoltura impegnato al fianco di aziende e produttori per tutta l’istruttoria e le diverse fasi che hanno portato al raggiungimento di questo importante risultato”. Per learriva dunque un altro riconoscimento ...

