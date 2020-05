I falsi miti sulla Seconda Guerra Mondiale a cui crediamo ancora (Di venerdì 8 maggio 2020) La Seconda Guerra Mondiale è finita da 75 anni esatti (ma si discute sulla data: per britannici e americani è il 7 maggio, i francesi la collocano l’8 e i russi il 9). Ma alcune ricostruzioni propagandistiche hanno continuato a circolare a lungo. Anzi, circolano anche ora, rinforzate nel tempo dagli stereotipi diffusi da film e romanzi. Si tratta di revisioni di comodo, piccole omissioni, mezze verità. Alcuni testi cercano di smontarli e uno, in particolare, come Les mythes de la Seconde Guerre Mondiale (Perrin, due volumi, 2017 e 2018) mira a farne un elenco, raccogliendo, tema per tema, interventi coordinati da Jean Lopez e Olivier Wieviorka. Si scoprono cose curiose: che la forza delle armate tedesche era, ed è tuttora, sopravvalutata: anche le SS, considerate composte da fanatici dalle pulsioni mistiche, erano in realtà male preparate e ... Leggi su linkiesta Alimentazione - quali sono i falsi miti? La risposta arriva dalla scienza

Ultime Notizie dalla rete : falsi miti I falsi miti sulla Seconda Guerra Mondiale a cui crediamo ancora Linkiesta.it Matteo Farina, nato in Campania il giovane che il Papa vuole far santo

Un «infiltrato di Dio tra i giovani» che ha vissuto intensamente il Vangelo nella sua, purtroppo, breve esistenza. Papa Francesco, dopo aver ricevuto in udienza il prefetto della Congregazione dei san ...

CORONAVIRUS - Il prof. Lopalco: "Andare al mare? Si può, sì anche alla ripresa del calcio"

Medico, igienista, da sempre studioso d’epidemiologia e prevenzione della malattie infettive, il professore Pierluigi Lopalco ha trascorso qualche minuto con la redazione di iNews24 per rispondere all ...

