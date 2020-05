Green Deal a salute. Curare davvero un mondo guasto

(Di venerdì 8 maggio 2020) Il dibattito pubblico di questi mesi è stato giustamente dominato dall’emergenza sanitaria, nelle sue molteplici sfaccettature. Anche la questione climatica ne ha risentito, se si fa eccezione per coloro che hanno osservato che questa emergenza non è altro che la prova generale degli effetti del caos climatico. Lo stesso stracitato David Quammen nel suo libro “Spillover” scriveva (già nel 2012) molto chiaramente: “queste malattie che saltano fuori una dopo l’altra non sono meri accidenti ..., sono lo specchio di due crisi planetarie convergenti: una ecologica e una sanitaria”. La pandemia è arrivata proprio quando a livello di Unione europea si era affermata la consapevolezza dell’urgenza dell’affermazione di un modello di sviluppo alternativo, più sostenibile; consapevolezza che si era ...

Da un'analisi delle oltre 300 misure, implementate nello scorso mese di aprile dai Paesi del G20 per far fronte all'impatto della pandemia, risulta che su una spesa prevista di 7,3 mila miliardi di do ...