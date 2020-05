Furto in abitazione e uso successivo di violenza o minaccia (Di venerdì 8 maggio 2020) di Paolo M. Storani - Torna sulle colonne virtuali di LIA Law In Action una decisione del 15 maggio 2019 del Dott. Domenico Potetti, che ricopre le funzioni di GIP/GUP presso il Tribunale Penale di Macerata e che costituisce un autentico faro intellettuale. Questa volta la fattispecie affrontata è quella del Furto in abitazione con alcune peculiarità tutte da esaminare.In particolare, l'imputata - concorrente "non voleva e non prevedeva che il reato di Furto preveduto e voluto trasmodasse in quello di rapina", per adoperare le espressioni del Giudicante.Del resto, "non c'è prova che l'imputata avesse previsto e voluto anche la violenza, almeno a titolo di dolo eventuale, ed anzi la confessione resa e il credibile pentimento (con conseguente almeno parziale risarcimento del danno) autorizza... Leggi su studiocataldi Arrestato un giovane per furto aggravato in abitazione (Di venerdì 8 maggio 2020) di Paolo M. Storani - Torna sulle colonne virtuali di LIA Law In Action una decisione del 15 maggio 2019 del Dott. Domenico Potetti, che ricopre le funzioni di GIP/GUP presso il Tribunale Penale di Macerata e che costituisce un autentico faro intellettuale. Questa volta la fattispecie affrontata è quella delincon alcune peculiarità tutte da esaminare.In particolare, l'imputata - concorrente "non voleva e non prevedeva che il reato dipreveduto e voluto trasmodasse in quello di rapina", per adoperare le espressioni del Giudicante.Del resto, "non c'è prova che l'imputata avesse previsto e voluto anche la, almeno a titolo di dolo eventuale, ed anzi la confessione resa e il credibile pentimento (con conseguente almeno parziale risarcimento del danno) autorizza...

