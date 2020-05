Fase 2, riaperture con molte incognite nell’isola (Di venerdì 8 maggio 2020) Fase 2. Albergatori, questa stagione servirà solo a pagare stipendi Bar, ristoranti, estetisti, parrucchieri, stabilimenti balneari e hotel pronti ad aprire. Ma con molte incognite. E con la certezza che la strada non sarà in discesa. “Gli alberghi – racconta Paolo Manca, presidente di Federalberghi Sardegna – sono pronti a riaprire, pur sapendo che non faranno utili: servirà solo per senso di responsabilità a pagare stipendi”. Ormai – sempre monitorando giorno dopo giorno i numeri dell’emergenza sanitaria – è conto alla rovescia. “Stiamo già lavorando – continua Manca – su tutti i livelli per avere protocolli di sanificazione efficienti e applicabili”. Strutture quasi a posto, ora mancano i clienti. “Ora aspettiamo solo le decisioni sulla circolazione delle persone e sugli ... Leggi su limemagazine.eu Coronavirus - Brusaferro (Iss) : “La prossima settimana dati sulle riaperture. In base a quelli - si valuteranno le decisioni per la Fase 2. Numeri più bassi in tutte le regioni - inclusa la Lombardia”

