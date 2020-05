Fase 2 | Pompei Deloitte Italia | ' Trasformazione digitale non più rinviabile

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 8 maggio 2020) Roma, 8 mag. (Lab) - "Tra le risposte immediate alla crisi c'è l'importanza di dotare il paese di infrastrutture digitali adeguate”. Lo afferma Fabio, amministratore delegato di, tracciando le tappe della2 per uscire dalla crisi. “Abbiamo assistito alla grande rivoluzione dello smartworking - ha dichiarato - prima della pandemia nel settore privato solo mezzo milione di lavoratori lavorava da remoto, mentre ora nello stesso settore siamo a; di due milioni". "Adesso - suggerisce - serve lo step successivo, vale a dire una banda larga; estesa, accessibile a tutti; una sicurezza informatica che abbia una pianificazione e una gestione verso qualsiasi tipo di rischio; e una cultura del lavoro da ripensare, visto che il lavoro agile porta a lavorare per obiettivi e non c'è; una verifica fisica di chi ...