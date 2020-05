Fase 2 a Garbagnate | troppa gente nei parchi | l’altolà del sindaco

(Di venerdì 8 maggio 2020)neisenza rispettare le regole, ildisi dice pronto a chiuderli di nuovo. Il primo cittadino di, Daniele Davide Barletta, è intervenuto ieri sera dalla sua pagina Fabebook ufficiale per lanciare un messaggio a tutti i cittadini. “È una comunicazione che mi pesa fare, questa, ma è divenuta necessaria” … L'articolo2 anei: l’altolà delproviene da Il Notiziario.

Troppa gente nei parchi senza rispettare le regole, il sindaco di Garbagnate si dice pronto a chiuderli di nuovo. Il primo cittadino di Garbagnate, Daniele Davide Barletta, è intervenuto ieri sera dal ...Protestano i lavoratori alla Tnt-FedEx a Lainate. Domani saranno davanti ai cancelli della società logistica in via Garbagnate 59 a Lainate per rivendicare il posto di lavoro. "Sarà un presidio pacifi ...