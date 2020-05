Diletta Leotta figuraccia in radio

Leggi su solodonna

(Di venerdì 8 maggio 2020) In una delle sue Instagram Stories la conduttrice ha chiesto al collega di105, Daniele Battaglia, che ne pensasse del suo nuovo look con tanto di treccine tra i capelli. L’amico l’ha paragonata a un noto calciatore…si è presentata a105 con il nuovo look sfoggiato da poco su Instagram: delle sbarazzine treccine-cerchietto tra i capelli. I follower sono impazziti, ma qualcuno haArticolo completo:indal blog SoloDonna