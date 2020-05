Coronavirus | studio Unipa | nuove strategie terapeutiche basate su neuroscienze

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 8 maggio 2020) Palermo, 8 mag. (Adnkronos) – Le ultime evidenze sulle infezioni daCovid-19 indicano che l’infezione coinvolge vari organi e si associa a un grave stato infiammatorio, con produzione di sostanze chiamate citochine. Massimiliano Oliveri, ordinario dicognitive dell’Università degli Studi di Palermo, in una lettera dal titolo ‘Neuronals to mitigate Covid19 – associated cytokine storm?’, pubblicata sulla rivista Science, propone un nuovo approccio alla terapia di questa patologia basato sulle interazioni tra sistema nervoso e sistema immunitario. In particolare, Oliveri osserva che una parte del sistema nervoso, il nervo vago, modula la risposta infiammatoria, riducendo la produzione di citochine. L’idea è, dunque, quella di applicare una stimolazione non invasiva del nervo vago nei pazienti ...