Con Google ora puoi esplorare una cellula in 3D sul tavolo di casa (Di venerdì 8 maggio 2020) Google è pronto a rilasciare una nuova funzione che sfrutta la realtà aumentata (Ar) per poter visualizzare in 3D modelli anatomici, cellule e attrezzature spaziali. Recentemente Google ha permesso agli utenti d’interagire con i risultati della ricerca inerenti al regno animale tramite una funzionalità che sfrutta la realtà aumentata. Così facendo è possibile portare virtualmente un modello 3D dell’animale selezionato nell’ambiente in cui ci si trova grazie alla fotocamera del proprio dispositivo. Modelli anatomici Secondo quanto riportato da 9to5Google, la stessa funzionalità ora verrà applicata anche ad alcuni risultati delle ricerche di argomenti di scienza e tecnologia. Big G ha collaborato con la piattaforma interattiva di software 3D Biodigital per consentire ai suoi utenti di visualizzare le ... Leggi su wired Redmi 10X scovato su Google Play Console - mentre Redmi 9 viene citato da Xiaomi

