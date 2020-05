Bavaglio sui vitalizi. Gli ex onorevoli diffidano La Notizia. Pressione per far sparire gli articoli. Incassano milioni e non si deve sapere (Di venerdì 8 maggio 2020) Che stiano facendo di tutto per non mollare i vitalizi lo sapevamo. Ma che i nostri ex parlamentari arrivassero a diffidare uno dei pochi quotidiani che tiene accesa l’attenzione generale su questo privilegio (qui una selezione delle nostre inchieste) ci mancava proprio. Con questi “onorevoli” d’altra parte non c’è più da stupirsi di nulla, e ieri ci siamo presi l’avvertimento della loro associazione a far sparire i nostri articoli, con i nomi di chi ha fatto ricorso ricavati da una sentenza, cioè un atto pubblico. Esattamente come sono pubblici i soldi che questi signori percepiscono e di sicuro interesse pubblico è la vicenda dei vitalizi. Vedremo gli sviluppi e se dovremo difenderci in tribunale, al Garante della privacy o in qualunque altra sede, ma questo giornale non si fa mettere il Bavaglio. Pubblichiamo pertanto la ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 8 maggio 2020) Che stiano facendo di tutto per non mollare ilo sapevamo. Ma che i nostri ex parlamentari arrivassero a diffidare uno dei pochi quotidiani che tiene accesa l’attenzione generale su questo privilegio (qui una selezione delle nostre inchieste) ci mancava proprio. Con questi “” d’altra parte non c’è più da stupirsi di nulla, e ieri ci siamo presi l’avvertimento della loro associazione a fari nostri articoli, con i nomi di chi ha fatto ricorso ricavati da una sentenza, cioè un atto pubblico. Esattamente come sono pubblici i soldi che questi signori percepiscono e di sicuro interesse pubblico è la vicenda dei. Vedremo gli sviluppi e se dovremo difenderci in tribunale, al Garante della privacy o in qualunque altra sede, ma questo giornale non si fa mettere il. Pubblichiamo pertanto la ...

