Vivi e lascia vivere | Bianca Nappi | chi è Rosa nella fiction Rai

Leggi su viagginews

(Di giovedì 7 maggio 2020) Carriera e curiosità sull’attrice, chi èRai, interpretata da Massimo Ghini ed Elena Sofia Ricci. Tranese classe 1980,esordisce nel 2001 in televisione con la miniserie In Love and War con la regia di John Kent Harrison. Due anni dopo è nel cast di … L'articolo, chi èRai è apparso prima sul sito ViaggiNews.com