Uomini e Donne: Sirius strumentalizza la sua divisa? Ecco cosa è successo (Di giovedì 7 maggio 2020) Da quando Uomini e Donne ha ripreso il suo format classico, uno dei corteggiatori, ovvero Sirius (alias Nicola Vivarelli) è al centro delle polemiche e dei gossip. Da una parte lo accusano di essere a Uomini e Donne solo per visibilità e non perché realmente interessato a Gemma Galgani (la tronista che corteggia, con la quale la differenza d’età è palese). Dall’altra, invece, qualcuno lo accusa di strumentalizzare la Marina Militare Italiana. La pagina Instagram “Militare Semplice“, infatti, nella giornata di ieri ha pubblicato un duro post contro Sirius. E ha scritto: … Solitamente ci tratteniamo dal palesare le nostre opinioni e pensieri, ma questa volta non lo faremo. Durante la nuova versione del programma “Uomini e Donne” si presenta un certo “Sirius” … E si qualifica ... Leggi su trendit Sirius ha mentito a Uomini e Donne | Complotto contro Gemma Galgani ?

