Uno schianto violentissimo | 49enne morto mentre andava a lavoro

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 7 maggio 2020) Cresce il traffico sulle strade in questi primi giorni di fase 2 e purtroppo non mancano gli episodi drammatici. Un tragico incidente stradale è avvenuto stamattina poco prima delle 7 sulla strada Marosticana, nell’abitato di Polegge compreso nel territorio di Vicenza, dove un motociclista di 49 anni ha perso la vita dopo essersi schiantato in sella al proprio scooter contro un’automobile di passaggio. Un impattoche non ha lasciato scampo allo sfortunato conducente del ciclomotore, andato distrutto dalla veemenza dello scontro. Loè avvenuto all’altezza del Millefoglie Bistrot Patisserie. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. L’automobilista stava viaggiando verso la città;il motociclista, italiano, stava ...