Ultime Notizie Roma del 07-05-2020 ore 09 | 10

(Di giovedì 7 maggio 2020)dailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio coronavirus la Protezione Civile record di guariti per la prima volta sono più dei malati 91.500 28 gli attualmente positivi 6939 meno di 24 ore si sono 90 3245 continua il calo dei ricoverati in terapia intensiva 369 le vittime nelle precedenti 24 ore l’aumento era stato di 236 Conte valutiamo di anticipare le date di apertura dei negozi non vogliamo protrarre lockdown il presidente del consiglio non ci dobbiamo affrontare un periodo di grandi sofferenze lavoriamo tutti insieme in modo di distribuire un certo numero di Mascherina e gratuitamente alle famiglie più bisognose e in cantiere un decreto legge che permette ai giudici alla luce del nuovo quadro sanitario di rivalutare lapersistenza dei presupposti per le scarpe reazioni dei detenuti alta sicurezza e ...