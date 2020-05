Secondigliano | scoperti cellulari destinati ai detenuti | “Trend in aumento”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 7 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Nella giornata di ieri, nel centro penitenziario disono stati rinvenuti e sequestrati altri due telefonini nei reparti S1 e S3, dove sono ubicatidel circuito Alta Sicurezza. Solo nel carcere disono stati sequestrati dalla polizia penitenziaria, dall’inizio dell’anno, 24 apparecchi telefonici, e in Campania siamo a circa 200. Il trend dei sequestri è in aumento, se si considera che nel 2019 quellie sequestrati sono stati poco più di 400″. Sono le parole di Emilio Fattorello, segretario per la Campania del sindacato autonomo della polizia penitenziaria, che ancora una volta sottolinea le difficili condizioni di operatività delle guardie carceriere a seguito di questo blitz. Fattorello sottolinea che “il possesso e ...