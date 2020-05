Ritorna la SUPERLUNA dei FIORI | l' ultima del 2020 Ecco quando vederla

Leggi su meteogiornale

(Di giovedì 7 maggio 2020) Siamo giunti all'appuntamento con la quarta Super Luna deldell'anno e di poco inferiore a quella di aprile. L'appuntamento è per la sera di giovedì 7 maggio, momento che vedrà coincidere la Luna Piena con il perigeo, ovvero la minima distanza del nostro satellite dalla Terra. Il concetto difa riferimento ad una Luna Piena (o in alternativa la Luna Nuova, quest'non visibile se non in caso di eclissi di sole) in prossimità del perigeo. Per perigeo si intende che il satellite si trova prossimo alla minima distanza dalla Terra. Per la precisione, la Luna si verrà a trovare a soli 361.184 chilometri dalla Terra, contro una media di 384.400 chilimetri. La Luna, trovandosi un po' più vicina, apparirà pertanto più grande e luminosa del solito, nonostante il picco del fenomeno andrà a ...