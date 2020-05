Ristoratori multati, il delirio dell’assessore di Sala: “Se la sono cercata. Era una scusa per andare in giro” (video) (Di giovedì 7 maggio 2020) Una “scusa per andare in giro”. Per l’assessore all’Urbanistica della giunta Sala, Pierfrancesco Maran, la protesta con cui i Ristoratori milanesi, ieri, hanno portato il piazza la loro disperazione è stata questo: “Una scusa per andare in giro”. Della quale, quindi, per l’esponente Pd, “è giusto che paghino le conseguenze”. Ovvero le multe Salatissime che sono state elevate a loro e ai loro dipendenti, i quali – è bene ricordarlo – ancora aspettano la tanto sbandierata cassa integrazione. “Paghi lui a fine mese gli stipendi” “Paghi lui a fine mese gli stipendi ai dipendenti, a chi protesta e si prende le multe. Altrimenti rimarremo per sempre convinti che quello del Pd sia sciacallaggio puro“, ha commentato il deputato della Lega Alessandro Morelli. Morelli, sulla ... Leggi su secoloditalia Ristoratori impoveriti e multati. La furia della Meloni : "Governo scandaloso"

Milano - multati i ristoratori scesi in piazza contro il governo

