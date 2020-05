Reddito di cittadinanza: si parla di una riforma a maggio (Di giovedì 7 maggio 2020) Nei giorni scorsi il Ministro dell’Economia Gualtieri si era detto fiducioso riguardo l’ormai prossima attuazione dei provvedimenti finanziari contenuti nel “decreto maggio”, in corso di negoziazione da aprile, ed inteso a fornire aiuti economici ad aziende e famiglie in difficoltà. Il viceministro Misiani, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha dichiarato che “se tutto andrà per il verso giusto”, il decreto sarà approvato entro questa settimana. Si attende l’aggiornamento del “Temporary framework” L’ultimo passo necessario per l’approvazione del decreto è l’aggiornamento, da parte della Commissione europea, del “Temporary framework” sugli aiuti di Stato in tempi di Covid-19: un passaggio che Misiani considera “determinante, perché ... Leggi su thesocialpost Tajani : nei campi facciamo lavorare titolari reddito cittadinanza - no regolarizzazione clandestini

Reddito di Cittadinanza | boss della mala ottiene migliaia di euro | FOTO

«Reddito di cittadinanza ai mafiosi : per loro sta diventando una pacchia». La denuncia di FdI (Di giovedì 7 maggio 2020) Nei giorni scorsi il Ministro dell’Economia Gualtieri si era detto fiducioso riguardo l’ormai prossima attuazione dei provvedimenti finanziari contenuti nel “decreto”, in corso di negoziazione da aprile, ed inteso a fornire aiuti economici ad aziende e famiglie in difficoltà. Il viceministro Misiani, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha dichiarato che “se tutto andrà per il verso giusto”, il decreto sarà approvato entro questa settimana. Si attende l’aggiornamento del “Temporary framework” L’ultimo passo necessario per l’approvazione del decreto è l’aggiornamento, da parte della Commissione europea, del “Temporary framework” sugli aiuti di Stato in tempi di Covid-19: un passaggio che Misiani considera “determinante, perché ...

davidealgebris : Regolarizzare chi lavora nelle nostre campagne 1) Riduce Nero 2) Riduce concorrenza Mafie rispetto aziende oneste 3… - Mov5Stelle : Grazie al MoVimento 5 Stelle il #RedditoDiCittadinanza è realtà. Eppure c'è ancora chi continua a contestarlo, par… - fattoquotidiano : Reddito di cittadinanza, boss della ‘ndrangheta ha percepito 4.500 euro: la Procura ordina il sequestro preventivo… - SplendorSolis00 : RT @IRedentore: @Cambiacasacca Hai considerato l’idea di tuffarti nel meraviglioso mondo Latazza wc? Vivresti in una verde bidonville metic… - movarturomadrid : RT @DebAttanasio: Mi sfugge perché un percettore di reddito di cittadinanza in salute non debba essere chiamato per fare il raccolto, se ma… -