Patrizia De Blanck | “Ho cacciato di casa mia figlia Giada perché…”

Leggi su meteoweek

(Di giovedì 7 maggio 2020) I rapporti tra madre epossono essere complicati, e certe liti possono rischiare di finir male, come confermanoDee la. CheDefosse una donna di carattere è sempre stato chiaro: passionale, amante della (bella) vita, decisamente non remissiva e portata a dire sempre le cose in … L'articoloDe: “Hodimiaperché…” proviene da www.meteoweek.com.