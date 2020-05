Neve Campbell | «Scream 5? Ne stiamo parlando»

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 7 maggio 2020) Nel momento in cui i remake e i revival vanno per la maggiore, era inevitabile che si parlasse di un nuovo capitolo di Scream, il film di Wes Craven che ha dato il via a ben quattro capitoli cinematografici scrivendo un capitolo indelebile del cinema horror. Da tempo si ragiona sul quinto, anche se non era chiaro in che maniera si sarebbe riusciti a entrare nel solco della tradizione pur cercando di spingersi oltre e regalare qualcosa di nuovo. Il nesso tra il prima e il dopo è, però, rappresentato dalla storica protagonista dei primi tre film, Neve Campbell, che in una video-intervista a distanza con Jake Hamilton conferma di essere stata coinvolta nel progetto. https://twitter.com/JandrySays/status/1258090291225116673