Napoli choc | infermiera coronavirus | “Io violentata all’uscita dall’ospedale” 

Un'infermiera, impegnata nell'emergenza coronavirus, è stata violentata in un un parcheggio del centro di Napoli. Francesca, nome di fantasia, è un’infermiera di 48 anni violentata a Napoli in un parc ...«Continuava a ripetere: “Fammi fare quello che voglio o ti uccido. Stai ferma e non urlare”. Non era un uomo, era una bestia quello che per quarantacinque minuti mi è stato addosso. Era il doppio di m ...