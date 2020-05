Michelle Hunziker risponde a Giovanna Botteri non doveva essere difesa da me (Di giovedì 7 maggio 2020) La showgirl Michelle Hunziker risponde a Giovanna Botteri: «Non doveva essere difesa da me. Combattiamo insieme l’odio sui social». Dopo il videomessaggio di Giovanna Botteri a “Striscia la Notizia”, in un post su Instagram, Michelle Hunziker ha commentato così la vicenda: «Ci siamo sentite, abbiamo chiacchierato e ci siamo anche fatte due belle risate. Il sunto di tutta questa storia è questo. Giovanna Botteri ed io abbiamo vinto una grande sfida, la sfida contro le falsità, le ipocrisie, le cattiverie e la violenza (anche nei miei confronti). Gli haters, i ‘paladini’ e le ‘paladine’ di una giustizia MAI richiesta da parte di una donna, hanno massacrato un’altra donna e la sua famiglia. Giovanna non voleva e non doveva essere difesa da me, perché non era mai stata attaccata. Io e lei appena ... Leggi su people24.myblog Michelle Hunziker : con Aurora parla di tutto - anche di sesso

Michelle Hunziker dedica a sorpresa | La complicità ai tempi del Coronavirus

Giovanna Botteri : “Cara Michelle Hunziker - non dobbiamo fare la pace perché non abbiamo mai litigato” (Di giovedì 7 maggio 2020) La showgirl: «Nonda me. Combattiamo insieme l’odio sui social». Dopo il videomessaggio dia “Striscia la Notizia”, in un post su Instagram,ha commentato così la vicenda: «Ci siamo sentite, abbiamo chiacchierato e ci siamo anche fatte due belle risate. Il sunto di tutta questa storia è questo.ed io abbiamo vinto una grande sfida, la sfida contro le falsità, le ipocrisie, le cattiverie e la violenza (anche nei miei confronti). Gli haters, i ‘paladini’ e le ‘paladine’ di una giustizia MAI richiesta da parte di una donna, hanno massacrato un’altra donna e la sua famiglia.non voleva e nonda me, perché non era mai stata attaccata. Io e lei appena ...

stanzaselvaggia : Quello che penso del caso Botteri/Striscia la notizia. - fattoquotidiano : Michelle Hunziker, il marito Tomaso Trussardi denuncia gravi minacce ricevute via social dalla moglie dopo il caso… - NoveseM : RT @P_M_1960: La Botteri da grande donna qual'e' chiude la diatriba con striscia e la Hunziker facendo pace e commenta la vicenda che l'ha… - Pamela56132182 : RT @MediasetPlay: 'Per fortuna non dobbiamo fare la pace: perché non abbiamo mai fatto baruffa, non abbiamo mai litigato ??' Giovanna Bott… - giuseppeaquil10 : @m_hunziker @Striscia Michelle onestamente quando ti vedo in tv.... Cambio canale... Sempre! -