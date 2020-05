Messe aperte e scuole chiuse | per il governo l’istruzione resta virtuale

(Di giovedì 7 maggio 2020) Roma, 7 mag – Via libera allein chiesa, ma niente lezioni a scuola fino a settembre. Quanto deciso oggi dalpuò essere sintetizzato così, in modo tanto lapidario quanto veritiero. Un fedele cattolico potrà infatti tornare a vivere fisicamente la celebrazione eucaristica dal 18 maggio, grazie all’accordo raggiunto tra il premier Giuseppe Conte e il presidente della Cei, il cardinale Gualtiero Bassetti. Il Protocollo, firmato anche dal ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, prevede una serie di prescrizioni ad hoc per garantire sicurezza e distanziamento sociale. Si potrà dunque andare a messa a ingressi contingentati, sarà comunque obbligatoria la mascherina e non potranno accedere in chiesa coloro che hanno una temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° centigradi. Altro che droni Dunque il parroco ...

Avvenire_Nei : Fase 2. Firmato il protocollo: messe aperte ai fedeli dal 18 maggio. Ecco come saranno - Avvenire_Nei : ??Firmato il protocollo: Messe aperte ai fedeli dal 18 maggio. Ecco come saranno - BZBXnet : Messe aperte ai fedeli da lunedì 18 maggio ????? - Cristin17667137 : RT @marilovesgr33n: Incoerenza disarmante: volevano le Chiese aperte, ma appena potevano votarlo, FdI e Lega si astengono. Vi commentate… - Simo07827689 : RT @marilovesgr33n: Incoerenza disarmante: volevano le Chiese aperte, ma appena potevano votarlo, FdI e Lega si astengono. Vi commentate… -

Ultime Notizie dalla rete : Messe aperte

L’accesso individuale ai luoghi di culto si deve svolgere in modo da evitare ogni assembramento sia nell’edificio sia nei luoghi annessi, come per esempio le sacrestie e il sagrato. Nel rispetto della ...Il governo ha siglato l'accordo per riaprire i luoghi di culto alle celebrazioni eucaristiche. Accessi contingentati, guanti e mascherine per tutti, no allo scambio del segno di pace ed attenzione a c ...