Mes | Commissione Ue nessuna condizione per fondi sanitari Escluso intervento troika

BRUXELLES – La Commissione europea scende in campo nel dibattito, molto acceso in Italia, sulla condizionalità dei prestiti del Mes, il fondo salva-Stati europeo. E afferma che non ci saranno programm ...

La partita del Mes è alle battute finali e la Commissione europea chiarisce, alla vigilia dell'ultimo Eurogruppo sul tema, che sarà uno strumento totalmente innocuo per i Governi, pensato solo per aiu ...

BRUXELLES – La Commissione europea scende in campo nel dibattito, molto acceso in Italia, sulla condizionalità dei prestiti del Mes, il fondo salva-Stati europeo. E afferma che non ci saranno programm ...