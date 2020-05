Il via libera di Palazzo Chigi alla celebrazione delle messe a partire dal 18 maggio (Di giovedì 7 maggio 2020) La danza del si messe-no messe è finita. Ieri alla Camera si è registrata l’approvazione trasversale alla ripresa delle messe con i fedeli e dei riti di altre confessioni. Stamattina arriva la conferma da Palazzo Chigi, dove è stato firmato il Protocollo che permette la ripresa delle celebrazioni con in presenza dei fedeli a partire dal 18 maggio. Tra accuse di compromissione della libertà di culto, interventi di papa Francesco e passi indietro da parte della Conferenza Episcopale Italiana, l’epilogo parla di una ripresa della celebrazione dei culti nel rispetto di precisi standard sanitari. La decisione è frutto della collaborazione tra Conferenza Episcopale Italiana, presidente del Consiglio, ministro dell’Interno e Comitato Tecnico-Scientifico. LEGGI ANCHE >>> Storia di come la Cei ha cambiato idea ... Leggi su giornalettismo Coronavirus - la Camera dà il via libera alle Messe dopo un accordo sulla sicurezza con la Cei : al voto astensione di Lega e FdI - due i contrari

