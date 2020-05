Fase 2, scontro tra Governo e Regioni sulla data della ripartenza (Di giovedì 7 maggio 2020) Una prima avvisaglia del fatto che i rapporti tra Governo e i Presidenti di alcune giunte regionali fossero quanto meno incrinati si era avuto già nei giorni passati, quando la Presidentessa della Calabria Jole Santelli aveva firmato un’ordinanza che disponeva la riapertura immediata di bar, ristoranti, parrucchieri e altre attività che, nei piani dell’Esecutivo, avrebbero dovuto riaprire tra il 18 maggio e il 1 giugno. La mossa della Santelli è suonata, alle orecchie di moltissimi Presidenti, come una sorta di “rompete le righe generale“. Nonostante il ricorso al TAR del Governo, infatti, moltissimi colleghi della Presidentessa della giunta calabra hanno fatto sapere di volerne seguire l’esempio: Toti e Zaia (tanto per fare due nomi) hanno in più occasioni rimarcato la volontà di riaprire le attività commerciali ... Leggi su quifinanza Fase 2 - scontro tra operatori dei servizi scolastici e Comuni. “Vogliamo stipendi anche con il servizio sospeso”. Anci : “Impossibile”

Fase 2 - il maxi decreto rallenta : scontro sulle imprese. Conte : «Serve un patto»

